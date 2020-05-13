Belediyeden engellilere yardım kolisi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla kentteki engellilere gıda ve hijyen paketi yardımında bulundu.



10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, koronavirüs salgınından ötürü evde kalan ihtiyaç sahibi engellileri ziyaret etti.

Ziyaret edilen engellilere gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıtıldı.



Engelliler, kendilerine verilen yardım kolileri ve hafta nedeniyle yapılan ziyaretten dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.