Belediyeden esnafa 'kira' jesti - Son Dakika

Amasya Belediyesi, pandemi sürecinde faaliyeti durdurulan ve durdurulmayan ayrımı yapmadan, belediyeye ait dükkanlarda kiracı olarak bulunan 402 esnaftan nisan, mayıs ve haziran kiralarını almayarak pandemi desteğinde bulundu. Belediye dükkanlarında kiracı olan esnaflar durumu büyük bir mutlulukla karşıladı.



Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Malum Türkiye 2020'de sıkıntılı günler yaşadı. Virüs belasıyla karşı karşıyayız. Herkes bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Hem sağlık sıkıntısı var hem ekonomik sıkıntı var. Devlet büyüklerimiz ne yapıyor, ön açıyorlar. Diyorlar ki 'işte 3 ay erteleyelim, 5 ay erteleyelim.' Mühim olan nedir vatandaşın refah seviyesini ve moralini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimiz bu konuda büyük bir gayret gösteriyor. Biz de Amasya Belediyesi olarak düşündük dedik ki, bizim de bir şey yapmamız lazım. Sokağa çıkıyoruz vatandaşımızın durumunu görüyoruz. Yolda dertleşiyoruz. Bu arada birkaç alternatif değerlendirdik. Bizim belediyemize ait vatandaşlarımızda icarda (kirada) olan 402 tane mülkümüz var. Dedik ki nisan, mayıs ve haziran bize kira ödeyen tüm 402 vatandaşımızın 3 aylık kirasını almıyoruz. Lakin eski kira borcu olanlar hemen taksitlendirme yapacaklar. Bir de şartımız şu: Temmuz ayının kirasını herkes 7 Temmuz'a kadar yatırmış olacak. Amasya esnafının ve tüccarının önünü açmak adına 402 adet kiralık mülkümüzden nisan, mayıs ve haziran olmak üzere 3'er aylık kirayı almıyoruz" diye konuştu.



Esnaflardan mağaza işletmecisi olan Günay Güden, "Bilindiği üzere pandemi sürecinden dolayı ülkemiz ve şehrimiz ekonomisi sıkıntılı günler geçirmektedir. Bu süreçte yaklaşık 3 ay boyunca esnaf dükkanını açamamış ve iş yapamamıştır. Bu zor günlerde belediye kiracılarına destek olup, 3 aylık kira bedelini almayarak bizlere destek olan Belediye Başkanımız'a tüm esnaf arkadaşlarım ve kendi adıma teşekkür ediyoruz" dedi.



Balıkçılık yapan ve belediye dükkanında kiracı olan Aslan Eftelioğlu, "3 aylık pandemi sürecinde zor günler yaşadık, işlerimiz durdu, restoranlarımızı açamadık. Geçen de başkanımız bizimle birlikte bir toplantı yaptı. Allah razı olsun bizim 3 aylık kiralarımızı sildi. Teşekkür ediyoruz ne diyelim, Allah razı olsun diyoruz. Zor günler yaşadık, oda elinden geleni bize sundu. Zaten yapabileceğinin en iyisini yaptı diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Alınan karardan esnaflar da mutlu olduklarını belirtti. - AMASYA