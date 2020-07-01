Belediyeden esnafa 'kira' jesti - Son Dakika

Belediyeden esnafa 'kira' jesti

Belediyeden esnafa 'kira' jesti Amasya Belediyesi kiracısı olduğu 402 esnaftan 3 ay kira almayacak Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, pandemi sürecinde faaliyeti durdurulan ve durdurulmayan ayrımı yapmadan, belediyeye ait dükkanlarda kiracı olarak bulunan 402 esnaftan nisan, mayıs ve...

Belediyeden esnafa 'kira' jesti

Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
KKTC'de 75 gün sonra ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor

Amasya Belediyesi kiracısı olduğu 402 esnaftan 3 ay kira almayacak

AMASYA - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, pandemi sürecinde faaliyeti durdurulan ve durdurulmayan ayrımı yapmadan, belediyeye ait dükkanlarda kiracı olarak bulunan 402 esnaftan nisan, mayıs ve haziran kiralarını almayarak pandemi desteğinde bulundu. Belediye dükkanlarında kiracı olan esnaflar durumu büyük bir mutlulukla karşıladı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Malum Türkiye 2020'de sıkıntılı günler yaşadı. Virüs belasıyla baş başayız. Herkes bir sıkıntıyla baş başa kaldı. Hem sağlık sıkıntısı var hem ekonomik sıkıntı var. Devlet büyüklerimiz ne yapıyor, ön açıyorlar. Diyorlar ki 'işte 3 ay erteleyelim, 5 ay erteleyelim.' Mühim olan nedir vatandaşın refah seviyesini ve moralini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimiz bu konuda büyük bir gayret gösteriyor. Biz de Amasya Belediyesi olarak düşündük dedik ki, bizim de bir şey yapmamız lazım. Sokağa çıkıyoruz vatandaşımızın durumunu görüyoruz. Yolda dertleşiyoruz. Bu arada birkaç alternatif değerlendirdik. Bizim belediyemize ait vatandaşlarımızda icarda (kirada) olan 402 tane mülkümüz var. Dedik ki nisan, mayıs ve haziran bize kira ödeyen tüm 402 vatandaşımızın 3 aylık kirasını almıyoruz. Lakin eski kira borcu olanlar hemen taksitlendirme yapacaklar. Bir de şartımız şu: Temmuz ayının kirasını herkes 7 Temmuz'a kadar yatırmış olacak. Amasya esnafının ve tüccarının önünü açmak adına 402 adet kiralık mülkümüzden nisan, mayıs ve haziran olmak üzere 3'er aylık kirayı almıyoruz" diye konuştu.

Esnaflardan mağaza işletmecisi olan Günay Güden, "Bilindiği üzere pandemi sürecinden dolayı ülkemiz ve şehrimiz ekonomisi sıkıntılı günler geçirmektedir. Bu süreçte yaklaşık 3 ay boyunca esnaf dükkanını açamamış ve iş yapamamıştır. Bu zor günlerde belediye kiracılarına destek olup, 3 aylık kira bedelini almayarak bizlere destek olan Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'ya tüm esnaf arkadaşlarım ve kendi adıma teşekkür ediyoruz" dedi.

Balıkçılık yapan ve belediye dükkanında kiracı olan Aslan Eftelioğlu, "3 aylık pandemi sürecinde zor günler yaşadık, işlerimiz durdu, restoranlarımızı açamadık. Geçen de başkanımız bizimle birlikte bir toplantı yaptı. Allah razı olsun bizim 3 aylık kiralarımızı sildi. Teşekkür ediyoruz ne diyelim, Allah razı olsun diyoruz. Zor günler yaşadık, oda elinden geleni bize sundu. Zaten yapabileceğinin en iyisini yaptı diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Alınan karardan esnaflar da mutlu olduklarını belirtti.

Amasya Belediyesi, Amasya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Belediyeden esnafa 'kira' jesti - Son Dakika

Son Dakika

00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 00:09 KKTC'de 75 gün sonra ilk koronavirüs vakası tespit edildi 23:57 Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı 23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 23:43 Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu 23:07 İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor 21:06 Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da oynanacak 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor
14:09
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
12:22
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum
11:42
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
10:08
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
15 Temmuz Demokrasi Otogarı, dün en yoğun gecesini yaşadı
00:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 01:35:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediyeden esnafa 'kira' jesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]