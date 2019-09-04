Son Dakika Haberleri: Belediyeden evlerden bitkisel atık yağ toplama kampanyası
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Belediyeden evlerden bitkisel atık yağ toplama kampanyası

49 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumak ve çevre bilincinin oluşturulması amacıyla atık yağların toplanması için kampanya başlattı.

Belediyeden evlerden bitkisel atık yağ toplama kampanyası, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumak ve çevre bilincinin oluşturulması amacıyla atık yağların toplanması için kampanya başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının şehir genelinde bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Hali hazırda bitkisel atık yağ üreten tüm kafe ve restoranların bakanlıktan izin ve lisans almış firmalara atık yağlarını teslim etmeleri gerektiğine değinilen açıklamada, bu kampanya ile evlerden kaynaklı kızartma yağlarının toplanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Evlerden bitkisel atık yağ toplayan Büyükşehir Belediyesinin, kampanya ile 5 litre atık yağ getiren vatandaşlara 1 litre bulaşık deterjanı hediye ettiği aktarılan açıklamada, kızartmadan kalan atık yağlarını biriktirip belediyeye ait Ekolojik Bina'ya teslim edenlere hediyelerinin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, toplanan ve geri dönüşüme gönderilen bu yağlardan biyodizel elde edildiği belirtildi.

Bir litre atık yağın 1 milyon litre temiz suyu kirlettiği kaydedilen açıklamada, "Kızartma amacıyla kullanılan yağlar defalarca kullanıldığında polar sayıları yükselir ve kanserojen madde haline gelir. Kullanılmış yağ kesinlikle bekletilip tekrar kullanılmamalıdır. Bitkisel atık yağların çöpe atılması durumunda ise yağmur suları ile karışarak toprağa sızar. Yeraltı sularıyla nehirlere, göllere ve denizlere ulaşan atık bitkisel yağlar kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar verir. Lavaboya dökülmesi durumunda ise kanalizasyon sistemine gidecektir. Lavaboya dökülen yağlar şehir kanalizasyon sistemine ulaşmadan önce lavabodan atık sularla birlikte akarken yapışkan yapısı nedeniyle atık su içerisindeki katı maddeleri de bağlayarak bina içindeki borulara yapışır. Borunun kullanılabilirlik hacminin daralmasına ve tıkanıklıklara neden olur." ifadelerine yer verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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