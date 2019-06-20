Belediyeden gaziler ve şehit ailelerine indirimli su tarifesi
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Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Gazi İsmail Kumartaşlı, Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan, Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin, şehit babaları ve gaziler, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'ya, gaziler ve şehit ailelerine yönelik indirimli su...
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:45 Kaynak: AA
Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Gazi İsmail Kumartaşlı, Dinar
Temsilcisi Hasan Ceylan
, Sandıklı
Temsilcisi Yusuf Akin, şehit babaları ve gaziler, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı
'ya, gaziler ve şehit ailelerine yönelik indirimli su tarifesi uygulamasından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.
Kumartaşlı, belediyenin bu uygulamasından çok memnun kaldıklarını ve teşekkür ettiklerini belirtti.
Belediye Başkanı Sarı ise gaziler ve şehit ailelerinin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.
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