Son Dakika Haberleri: Belediyeden gaziler ve şehit ailelerine indirimli su tarifesi
Son Dakika Güncel Haber

Belediyeden gaziler ve şehit ailelerine indirimli su tarifesi

1 saat önce

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Gazi İsmail Kumartaşlı, Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan, Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin, şehit babaları ve gaziler, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'ya, gaziler ve şehit ailelerine yönelik indirimli su...

Belediyeden gaziler ve şehit ailelerine indirimli su tarifesi, System.String[]
Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Gazi İsmail Kumartaşlı, Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan, Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin, şehit babaları ve gaziler, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'ya, gaziler ve şehit ailelerine yönelik indirimli su tarifesi uygulamasından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.
Kumartaşlı, belediyenin bu uygulamasından çok memnun kaldıklarını ve teşekkür ettiklerini belirtti.
Belediye Başkanı Sarı ise gaziler ve şehit ailelerinin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:45 Kaynak: AA
Nihat Sarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malkara'da "5 ton altın" için kazı çalışması başladı! Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı Avrupa Konseyi'nden bir heyet seçim öncesi YSK üyeleriyle görüşecek Son dakika! Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:26:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediyeden gaziler ve şehit ailelerine indirimli su tarifesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]