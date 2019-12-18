Belediyeden gelen telefonla 13 milyon liralık arsaların sahibi olduğunu öğrendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediyeden gelen telefonla 13 milyon liralık arsaların sahibi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Belediyeden gelen telefonla 13 milyon liralık arsaların sahibi olduğunu öğrendi

6 saat önce

ANKARA'da yaşayan Nebahat Kartanak (43) belediyeden görevlilerinin kendisini aramasıyla 25 yıl önce hayatını kaybeden üvey babasından kalan yaklaşık 13 milyon lira değerindeki 3 arsanın sahibi olduğunu öğrendi.

Belediyeden gelen telefonla 13 milyon liralık arsaların sahibi olduğunu öğrendi, System.String[]

ANKARA'da yaşayan Nebahat Kartanak (43) belediyeden görevlilerinin kendisini aramasıyla 25 yıl önce hayatını kaybeden üvey babasından kalan yaklaşık 13 milyon lira değerindeki 3 arsanın sahibi olduğunu öğrendi. 2 çocuk annesi Kartanak, "Çalışmadığım için zor durumdaydım. Hızır gibi yetiştiler sağ olsunlar" dedi.

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların da hissedar olduğu arazileri belirlemek için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, 1994 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kartanak'ın (76) belediye ile 3 parselde hissedar olduğunu tespit etti. Ahmet Kartanak'ın varislerine ilişkin yapılan araştırmada kızının 1949 yılında 2 yaşında, eşinin de 1996 yılında hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan araştırmalarda Ahmet Kartanak'ın yasal olarak tek mirasçısının evlat edindiği ağabeyinin kızı Nebahat Kartanak olduğu tespit edildi. Varise gönderilen tebligatın ulaşmadığını gören belediye yetkilileri, Kartanak'ı telefonla arayarak durumu bildirdi. Kartanak, belediyeden gelen telefonla Pursaklar'da 3 ayrı yerde, 13 milyon lira değerindeki 15 bin 500 metrekarelik arsaların varisi olduğunu öğrendi.

'YAKLAŞIK 3 YILDIR İŞSİZİM'

Kartanak, arsaların kendisi için sürpriz olduğunu, maddi olarak sıkışık bir dönemimde ilaç gibi geldiğini söyleyerek, "Arsaların bir kısmını satıp en kısa zamanda 380 bin liralık borcumu kapatacağım. Ayrıca iki çocuğum var, onları okutuyorum. Onların eğitiminde bana destek olacak. Yaklaşık 3 yıldır işsizim, çalışmıyorum. Çalışmadığım için zor durumdaydım. 'Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş' derler. Hızır anlamında yetiştiler sağ olsunlar. Resmi işlemler sonlandı. Tapu Müdürlüğüne giderek tapuları aldım" dedi.


Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:19 Kaynak: DHA
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