Elazığ'da iddiaya göre bir vatandaş tarafından Doğukent ve Ulukent Mahallelerini birbirine bağlayan yolda bulunan asırlık 24 dut ağacı kestirildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sonrası çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki göstererek polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Belediyeden geliyoruz' dediler, asırlık ağaçları kesip gittiler - Son Dakika

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