"Belediyeden geliyoruz" dediler, asırlık ağaçları kesip gittiler - Son Dakika
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"Belediyeden geliyoruz" dediler, asırlık ağaçları kesip gittiler

14.11.2022 16:22

"Belediyeden geliyoruz" dediler, asırlık ağaçları kesip gittiler Şahısların belediye ile alakalarının olmadığı ortaya çıktı Elazığ'ın Doğukent ve Ulukent Mahalleleri yol güzergahında bulunan asırlık 24 dut ağacı kesildi.

"Belediyeden geliyoruz" dediler, asırlık ağaçları kesip gittiler

Şahısların belediye ile alakalarının olmadığı ortaya çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Doğukent ve Ulukent Mahalleleri yol güzergahında bulunan asırlık 24 dut ağacı kesildi.

Elazığ'da iddiaya göre bir vatandaş tarafından Doğukent ve Ulukent Mahallelerini birbirine bağlayan yolda bulunan asırlık 24 dut ağacı kestirildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sonrası çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki göstererek polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.

Kaynak: İHA
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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Belediyeden geliyoruz' dediler, asırlık ağaçları kesip gittiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Belediyeden geliyoruz" dediler, asırlık ağaçları kesip gittiler - Son Dakika
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