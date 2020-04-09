Belediyeden hastaya yatak hediyesi - Son Dakika

Belediyeden hastaya yatak hediyesi
6 saat önce
Midyat Belediyesi, ihtiyaç sahibi yatalak Naime Köz'e (62), fonksiyonlu hasta yatağı hediye etti.
Midyat Belediyesi, ihtiyaç sahibi yatalak Naime Köz'e (62), fonksiyonlu hasta yatağı hediye etti.
Yunusemre Mahallesindeki Naime Köz'e, Midyat Belediyesi Beyaz Masa ekipleri tarafından fonksiyonlu hasta yatağı verildi.
Naime Köz'ün kızı Halime Mardin, Midyat Belediyesi'ne başvurusunun ardından ekiplerin getirdiği hasta yatağı kendilerine teslim ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:24 Kaynak: AA
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