Belediyeden hastaya yatak hediyesi - Son Dakika

Naime Köz'ün kızı Halime Mardin , Midyat Belediyesi'ne başvurusunun ardından ekiplerin getirdiği hasta yatağı kendilerine teslim ettiğini söyledi.

Yunusemre Mahallesindeki Naime Köz'e, Midyat Belediyesi Beyaz Masa ekipleri tarafından fonksiyonlu hasta yatağı verildi.

Midyat Belediyesi , ihtiyaç sahibi yatalak Naime Köz'e (62), fonksiyonlu hasta yatağı hediye etti.

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