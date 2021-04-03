Belediyeden hayvan sahiplenenlere 'mama ve aşı desteği' - Son Dakika

Belediyeden hayvan sahiplenenlere 'mama ve aşı desteği'

03.04.2021 20:44
Belediyeden hayvan sahiplenenlere 'mama ve aşı desteği', System.String[]

Sokak Hayvanları Günü adına Sultanbeyli Belediyesi, 'Sevimli Patilere Yuva Ol' kampanyasını başlattı.

Sokak Hayvanları Günü adına Sultanbeyli Belediyesi, 'Sevimli Patilere Yuva Ol' kampanyasını başlattı. Farkındalık oluşturmak için durmadan çalıştığını vurgulayan belediye, minik dostları sahiplendirme adına mama ve aşı desteği vereceğini açıkladı.

İstanbul Sultanbeyli'ye bağlı Sevimli Patiler Kliniği'nde 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü için özel etkinlik hazırlandı. İlçede açılan bu klinikle hayvanseverlere yardımda bulunduğunu ve çok olumlu dönüşlerle karşılaştığını vurgulayan belediye, ilçedeki sokak hayvanlarını sahiplenme kampanyası olan 'Sevimli Patilere Yuva Ol' kampanyasını başlattığını duyurdu.  Bugün de iki minik kedi veterinerde sahiplendirilirken bir diğeri ise belediye ekipleri tarafından, hayvan sahiplenmek isteyen Merve Ergül Akagündüz'ün evine teslim edildi. Ayrıca sahiplenme işlemi yapan hayvanseverlere, kulübe ve mama hediye edildi.

Başlatılan kampanya kapsamında uzman veterinerler tarafından gerekli tedavi ve bakımları yapılan soskak hayvanları yeni ve sıcak yuvasına kavuşturuluyor. Bu çalışma ile belediye ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda minik dostları sokaktan alarak kliniğe getiriyor. Klinikte gerekli tedavileri ve bakımları yapılıyor. Ardından ekipler daha önce sahiplenmek için başvuruda bulunan hayvanseverler ile iletişime geçerek sahiplenme çalışmalarını başlatıyor.

"ONLARIN MEMNUNİYETİ VE SEVİMLİ DOSTLARIMIZIN SAĞLIĞI, MUTLULUK KAYNAĞIMIZ"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kampanyaya katılan hayvanseverlere teşekkür ederek "Sultanbeylimizde sokak hayvanlarıyla ilgili yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. Onlar ilçemizin minik sakinleri. Şefkatimize ve bakımımıza muhtaç olan minik dostlarımızı oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda ilçemizde Hayvanseverler Platformu kurduk. Ardından onların bakım ve tedavilerinin gerçekleştirildiği Sevimli Patiler Kliniğimizi hizmete aldık. Şimdi de 'Sevimli Patilere Yuva Ol' adıyla onları sahiplendirme kampanyası başlattık. Vatandaşlarımız da sevgi dolu kalpleriyle kampanyamıza destek oldu. Bu durum bizi oldukça mutlu etti. Hemşehrilerimizin memnuniyeti ve sevimli dostlarımızın sağlığı bizim mutluluk kaynağımız. Tüm hayvanseverlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK GELİŞİMİNDE BÜYÜK ÖNEMİ VAR"

Duyarlı vatandaşlara sosyal medyada Sokak Hayvanları Platformu olduğunu duyuran Veteriner Sedat Can, "Buradan yavru kedilerimizin fotoğraflarına bakarak beğeniyorlar. Gerekli başvuruyu yaptıkları zaman değerlendiriyoruz. Yavrularımızın sağlık durumlarını muayene edip ilk uygulama olan iç - dış parazit uygulamalarını yapıp karnesini çıkartarak teslim ediyoruz. Böylece sokaktaki hayvanların sayısını azaltma çalışması yapmış oluyoruz. Aynı zamanda çocukların psikolojik gelişiminde hayvanların büyük önemi var. Dini olarak da Peygamber Efendimizin de kedi beslediği biliniyor. Aynı zamanda bir sünneti gerçekleştirmiş oluyorlar. Sokaktan bir yavru kedi alındığı zaman öncelikle veterinerde genel muayenesinin yapılması, iç - dış parazit uygulamalarının yapılması lazım. Ondan sonra eğer kedimiz sağlıklı ve uygunsa iki aylıkken karma 1 aşısı oluyor. 15 gün sonra da karma 2 aşısının yapılması gerekiyor. Kedi üç aylık olduğundaysa kuduz aşısını yaptırması gerekiyor. Bunlar düzenli olarak yapıldığında, sağlıklı bir şekilde evde kedi beslenilebilir" açıklamalarında bulundu.

"TERTEMİZ, HİJYENİK BİR ORTAM VAR"

Klinikte hayvan sahiplenen Reyhan Esen, "Uzun zamandır zaten sokak hayvanlarına yardım ediyoruz ve tedavilerine destek oluyoruz. Şimdi bir tanesini de evimde beslemeye karar verdim. Buradaki ortam da gayet hijyenik ve tertemiz. Hem mama hem bakımları hem de sağlık sistemleri gördüğüm kadarıyla son sistem" diyerek Sultanbeyli Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Bir diğer sahiplenici Tuğba Demir ise "Ben sokak hayvanlarını çok seviyorum. Bir tanesini de evimde bakmak istedim. Sultanbeyli Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Hizmetleri çok güzel, geldim ve gözlerimle gördüm. Bakımları yapılıyor, hepsi sağlıklı, tedavileri yapılıyor. Bence herkes buradan kedi alabilir" dedi.


Belediyeden hayvan sahiplenenlere 'mama ve aşı desteği'
Belediyeden hayvan sahiplenenlere 'mama ve aşı desteği'
Belediyeden hayvan sahiplenenlere 'mama ve aşı desteği'

Sultanbeyli Belediyesi, Sokak Hayvanları, İstanbul, 4 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediyeden hayvan sahiplenenlere 'mama ve aşı desteği' - Son Dakika


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