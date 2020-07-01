Belediyeden hükümet gibi destek paketi - Son Dakika

Belediyeden hükümet gibi destek paketi

Belediyeden hükümet gibi destek paketi -Şahinbey Belediyesi hükumetleri aratmayacak bir destek paketi hazırladı -Detayları netleşecek pakete göre daha önce biner TL yardım yapılan 7 bin aileye 2'şer bin TL daha verilecek Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi hükümetleri aratmayan bir destek paketi...

Belediyeden hükümet gibi destek paketi

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- Şahinbey Belediyesi hükumetleri aratmayacak bir destek paketi hazırladı

-Detayları netleşecek pakete göre daha önce biner TL yardım yapılan 7 bin aileye 2'şer bin TL daha verilecek

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi hükümetleri aratmayan bir destek paketi için karar aldı. Destek paketi daha önce biner TL yardım yapılan 7 bin ihtiyaç sahibi aileye 2'şer bin TL daha verilmesini kapserken, pakette yeni evlenen çiftlere ise ihtiyaçlarının A'dan Z'ye karşılanacak bir çeyiz seti hediye edilecek.

Şahinbey İlçesine yapılan ve yapılacak olan hizmetler için toplanan Şahinbey Belediye Meclisinin Temmuz ayı oturumunda çok konuşulacak bir destek paketi konusunda karara varıldı. Hazırlanan pakette belediyenin Sosyal Marketten faydalanan ihtiyaç sahibi 7 bin aileye ve yeni evlenecek çiftlerin yüzünü gülderecek maddeler yer aldı. Destek paketi kararı, detayların neşleşmesi amacıyla ilgili komisyonlara hava edildi.

Müjdeler peş peşe geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi bünyesindeki sosyal marketten faydalanan ihtiyaç sahibi 7.000 aileye 2.000 TL destek müjdesi vererek, "Kurban Bayramı öncesinde sosyal marketimizden faydalanan 7.000 aileye 2.000 TL vermek istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmaları yaptık. Korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşlarımıza daha önce 1.000 TL destekte bulunmuştuk. Kurban Bayramı öncesinde sosyal marketimizden destek alan 7.000 aileye 2.000 TL destek vererek kurbanlarını almalarına yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

Yeni evlenecek çiftlerin çeyiz seti belediyeden

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, alım gücü olmayan ve evlenecek olan çiftlere çeyiz müjdesi vererek, "Şahinbey Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gereksinimlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Sosyal marketimizden destek alan 7.000 aileye Kurban Bayramı öncesi 2.000 TL destek vereceğiz. Ancak sadece bununla da yetinmeyip Yeni evlenecek olan ancak maddi gücü zayıf olan çiftlerimize ihtiyaçlarına göre buzdolabı, çamaşır makinası, fırın, oturma grubu, halı ve elektrik süpürgesinden oluşan çeyiz seti hediye edeceğiz" dedi.

Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında gündeme alınan 22 maddenin 8'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 8'si Plan Bütçe Komisyonuna, 2 madde Plan Bütçe ve Eğitim ve Gençlik Komisyonuna 1 madde tarife Komisyonuna, 1 madde Dış İlişkiler Komisyonuna, 1 madde Çevre ve Temizlik Komisyonuna, 1 madde Kırsal Kalkınma Komisyonuna havale edilirken 1 madde ise gündem dışı oylanarak gündeme alındı.

Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı 2. oturum toplantısını 06 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Hükümet, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediyeden hükümet gibi destek paketi - Son Dakika Ekonomi

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