Belediyeden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Belediyeden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

23.10.2020 11:50
Belediyeden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği, System.String[]

Pandemi döneminde sürdürülen uzaktan eğitim sistemine katkı sunmak için harekete geçen Sancaktepe Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için 2000 adet tablet temin etti.

Pandemi döneminde sürdürülen uzaktan eğitim sistemine katkı sunmak için harekete geçen Sancaktepe Belediyesi,  ihtiyaç sahibi öğrenciler için 2000 adet tablet temin etti. Tabletler, Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Sancaktepe Belediyesi koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla 2000 tableti ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı.  Pandemi sürecinden dolayı kısıtlı katılımın gerçekleştiği programda beş tablet temsili olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin öğretmenlerine teslim edildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Sancaktepe Belediyesinin düzenlene programa; Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Sançaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Öğrencilerimiz için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız" diyerek şunları söyledi; "Bugün burada tablet kampanyamızın ilk adımını atmış olduk. Bugün itibariyle kıymetli öğrencilerimize, güzel yavrularımıza tabletlerini teslim ediyoruz. İlçemizde milli eğitimimizle, kaymakamlığımız ile bir protokol imzaladık. Okullarda belirlenen, uzaktan eğitime bağlanamayan öğrencilerimizi öğretmenlerimiz tespit ettiler ve onların yapmış oldukları bu tespitlere dayanarak bizler onlardan listeleri aldık. İlçemizdeki hayırsever iş adamlarımızdan almış olduğumuz tabletleri öğrencilerimize dağıtıyoruz"

"EBA DESTEK NOKTALARINA BİZ DE DESTEK VERECEĞİZ"

İlçe Milli Eğitim tarafından altı bine yakın talep geldiğini söyleyen Başkan Döğücü, "Tabletleri öncelikle ihtiyacı fazla olanlardan başlayarak dağıtıyoruz. Bununla birlikte bir de Bilgi Evlerimiz var. Bilgi Evlerimizde de EBA destek noktalarına destek olalım diye bilgisayar odalarımızı açtık. Öğrencilerimize oradan da EBA'ya bağlanmaları ve uzaktan eğitimden istifade etmeleri için sistemimizi kurduk. EBA destek noktalarına biz de destek vereceğiz. Ayrıca belediye olarak yavrularımıza 4 gb'lik internet desteği vereceğiz " ifadelerini kullandı."İKİNCİ ETAPTA 2000 ADET TABLET TESLİM EDECEĞİZ"

Geçtiğimiz haftalarda başlatmış olduğumuz "Gönülden gönüle tablet" kampanyamızın meyvelerini aldıklarını söyleyen Av. Başkan Döğücü, "Bugün ilk etapda tabletlerimizi okul müdürlerine teslim ettik. Okul müdürlerinden okulların durumlarıyla ilgili görüşler aldık. Tablete ihtiyacı olan öğrencilerimizi okullar belirledi. Hayırseverlerden aldığımız tabletleri koordineli bir şekilde kendilerine takdim etmiş olduk. Bugün itibariyle 2000 tane tabletimizi teslim ettik. İkinci etapta 2000 adet tablet teslim edeceğiz. Bilgi evlerinde EBA destek noktalarını açtık. Tabletleri alan öğrencilere 4 GB'lık internet kampanyasını başlattık. Her şey evlatlarımız için bu sıkıntılı süreçte eğitimden eksik kalmamaları için biz de elimizden geleni yapacağız" dedi.


Belediyeden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği
Belediyeden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği
Belediyeden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği
Belediyeden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediyeden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği - Son Dakika


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