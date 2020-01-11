Belediyeden, iskan isteyen binadaki her daireye fidan dikme zorunluluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediyeden, iskan isteyen binadaki her daireye fidan dikme zorunluluğu - Son Dakika

Belediyeden, iskan isteyen binadaki her daireye fidan dikme zorunluluğu

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın merkez Haliliye Belediyesi, ilçe sınırlarında iskan başvurusu yapılan binalara daire sayısı kadar fidan dikme zorunluluğu getirdi.

Belediyeden, iskan isteyen binadaki her daireye fidan dikme zorunluluğu, System.String[]

ŞANLIURFA'nın merkez Haliliye Belediyesi, ilçe sınırlarında iskan başvurusu yapılan binalara daire sayısı kadar fidan dikme zorunluluğu getirdi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, meclis kararı ile zorunlu fidan dikimi ile 'Yemyeşil Türkiye' kampanyasına destek olacaklarını ifade etti.

Haliliye Belediyesi meclis toplantısında, ilçe genelinde yeni yapılaşacak alanların yeşillendirilmesi, yapılaşmadan etkilenen çevrenin geri dönüşümü ve daha sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla Haliliye Belediyesi'nin yapı kullanım izni alma aşamasındaki yapılara ağaç dikme zorunluluğu getirilmesi görüşüldü. Mesken vasıflı bağımsız birim başına 1 adet, ticari vasıflı birimler için ise 25 metrekareye 1 adet ağaç dikimi öngören madde, oy birliği ile karara bağlandı.Karar ile ilçenin yeşillendirilmesini hedeflediklerini anlatan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Yemyeşil Türkiye' kampanyasına 'Yemyeşil Şanlıurfa' kampanyası ile belediyeler olarak destek olmaya çalıştık. Bu çerçevede meclisimiz almış olduğu karar ile iskan alacak olan binalarda daire sayısı kadar bahçelerine ağaç dikme kararını almıştır. 'Yemyeşil Haliliye' kampanyasına bu karar ile meclisimiz tarihi anlamda imza atmış bulunuyor. Meclisimizin aldığı karar gereği her mesken başına bir adet ağaç olmak üzere, her iş yerinde de 25 metrekareye de bir ağaç düşecek şekilde bahçelerine ağaç dikme zorunluluğu getirildi. Alınan bu karardan dolayı meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:14 Kaynak: DHA
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