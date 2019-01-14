Belediyeden İşkur Önünde Çorba İkramı
36 dakika önce
Niğde Belediyesi ve İŞKUR işbirliğinde toplum yararına program kapsamında istihdam edilecek vatandaşlar için başvuruların başlaması üzerine Niğde Belediyesi sıcak çorba ikramında bulundu.
Niğde Belediyesi
ve İŞKUR
işbirliğinde toplum yararına program kapsamında istihdam edilecek vatandaşlar için başvuruların başlaması üzerine Niğde Belediyesi sıcak çorba ikramında bulundu.
Yüzlerce kişinin başvuruda bulunmak üzere geldiği İŞKUR binası önünde Niğde Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba dağıtılıyor.
Yoğun talebin olduğu İŞKUR binası önünde sıra bekleyen vatandaşlara başvuru süresi boyunca Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sıcak çorba ikramı devam edecek.
Soğuk havada ikram edilen sıcak çorbadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Belediye Başkanı Rifat Özkan'a teşekkür etti - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:10 Kaynak: İHA
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