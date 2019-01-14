Son Dakika Haberleri: Belediyeden İşkur Önünde Çorba İkramı

Belediyeden İşkur Önünde Çorba İkramı

36 dakika önce

Niğde Belediyesi ve İŞKUR işbirliğinde toplum yararına program kapsamında istihdam edilecek vatandaşlar için başvuruların başlaması üzerine Niğde Belediyesi sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediyeden İşkur Önünde Çorba İkramı, System.String[]
Niğde Belediyesi ve İŞKUR işbirliğinde toplum yararına program kapsamında istihdam edilecek vatandaşlar için başvuruların başlaması üzerine Niğde Belediyesi sıcak çorba ikramında bulundu.

Yüzlerce kişinin başvuruda bulunmak üzere geldiği İŞKUR binası önünde Niğde Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba dağıtılıyor.

Yoğun talebin olduğu İŞKUR binası önünde sıra bekleyen vatandaşlara başvuru süresi boyunca Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sıcak çorba ikramı devam edecek.

Soğuk havada ikram edilen sıcak çorbadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Belediye Başkanı Rifat Özkan'a teşekkür etti - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

Niğde Belediyesi, İŞKUR, Güncel
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