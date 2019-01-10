Belediyeden Kar Küreme ve Solüsyon Çalışması
1 saat önce
Yozgat Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler tarafından şehir merkezindeki kaldırımlarda solüsyon ve kar küreme çalışması yapıldı.
Yozgat Belediyesi
tarafından oluşturulan ekipler tarafından şehir merkezindeki kaldırımlarda solüsyon ve kar küreme çalışması yapıldı.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda, kaldırımlarda oluşan buzlanmaya karşı solüsyon çalışması yapan Yozgat Belediyesi karla mücadele ekipleri, bir yandan da kepçe yardımıyla kar küreme çalışması yaptı. Belediye ekipleri yoğun kar yağışının ardından vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için kar temizleme çalışmasına devam ederken karayolları ekipleri ise ulaşımın sağlanması için karla mücadeleyi sürdürüyor. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:12 Kaynak: İHA
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