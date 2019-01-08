Son Dakika Haberleri: Belediyeden Kar Seferberliği

Belediyeden Kar Seferberliği

25 dakika önce

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler aralıklarla devam eden kar yağışına karşı bütün ekipleri seferber ederken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı her türlü önlemleri alıyor.

Belediyeden Kar Seferberliği, System.String[]
Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler aralıklarla devam eden kar yağışına karşı bütün ekipleri seferber ederken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı her türlü önlemleri alıyor.

Konu ile ilgili bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, etkisini artıran kar yağışları dolayısıyla yollarda karlanma ve buzlanmaları önlemek için kumlama çalışması yaptıklarını ve bu kapsamda da tüm yoların açık olduğunu söyledi.

Akın açıklamasında " İlimizde etkili olan kar yağışı sebebiyle vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için her türlü önlemi almış durumdayız. Özellikle ana arterler olarak ifade edilen mahalle ve hastanelere ulaşım sağlayan, kent merkezi ile çevre yollarına bağlanan ve yoğun kullanılan tüm hatlarda tuzlama çalışması gerçekleştirdik. Çalışmamız kapsamında tüm yollarımız açık durumda olup, ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Tuz ve solüsyon depolarımız tamamen dolu olup 1 Greyder, 1 büyük kepçe, belediyemize ait 5 adet kazıcı- yükleyici araç, 1 kar küreme ve tuzlama aracı, 1 kar küreme aracı ve dışarıdan temin edebileceğimiz 10 adet kazıcı- yükleyici araç ile oluşabilecek tüm olumsuzlara karşı önlem almış durumdayız" dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:23 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı

3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 16:48:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediyeden Kar Seferberliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]