Son Dakika Haberleri: Belediyeden kırsal mahallelere çocuk oyun grubu

Belediyeden kırsal mahallelere çocuk oyun grubu

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocukların gönlünce eğlenebilmesi amacıyla 7 ilçeye bağlı 50 kırsal mahalleye çocuk oyun grubu kurdu.

Belediyeden kırsal mahallelere çocuk oyun grubu, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocukların gönlünce eğlenebilmesi amacıyla 7 ilçeye bağlı 50 kırsal mahalleye çocuk oyun grubu kurdu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, "Çocuk dostu kent olacağız, merkez ilçelerde ne varsa aynısı diğer ilçelerde de olacak" sözleri, yeni hizmet anlayışını belirledi.
Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, "Oyun alanı olmayan hiçbir köy kalmasın" diyerek, çocukların ayağına oyun grubu getirdi.
Nurdağı, İslahiye, Araban, Karkamış, Yavuzeli, Oğuzeli ve Nizip ilçesindeki 50 kırsal mahalleye kurulan çocuk oyun grupları, miniklerin beğenisine sunuldu.
Belediye, ileriki günlerde ilçelerdeki diğer kırsal mahallelerde de oyun alanı kurulması için çalışmalarına devam edecek.
Oyun grubu kurulan mahalleler şöyle,
"Nurdağı ilçesine bağlı Şatırhöyük, Bademli, Noğaylar, Kömürler ve Gözlühöyük, Araban ilçesine bağlı Yukarıkaravaiz, Fakılı, Köklüce, Hisar ve Küçüklü, Karkamış ilçesine bağlı Kelekli, Elifoğlu, Soylu, Yeşerti ve Çiftlik, Oğuzeli ilçesine bağlı Şahinbey, Direkli, Yeşildere, Körkün, Yakacık, Büyükkaracaören, Çatalsu ve Gündoğan, Nizip ilçesine bağlı Uluyatır, Suboyu, Sekili, Tatlıcak, Duraklı, Samandöken, Gevence, Gürbaşak, Saray, Dayıdağı, Turlu ve Kamışlı, Yavuzeli ilçesine bağlı Örenli, Süleymanobası, Ballık, Saraymağara, Karabey, AşağıHöcüklü ve Beğendik, İslahiye ilçesine bağlı Yeşilyurt, Sulumağara, Yolbaşı, Şerikanlı, Hasanlök, Boğaziçi ve Örtülü mahalleleri ile İslahiye merkez."
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:31 Kaynak: AA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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