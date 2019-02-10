Son Dakika Haberleri: Belediyeden Kompost ve Solucan Gübre Tesisi ile Engellilere İş Kapısı

Belediyeden Kompost ve Solucan Gübre Tesisi ile Engellilere İş Kapısı

1 saat önce

İzmir'in Buca Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak bünyesinde sadece zihinsel ve ruhsal engellilerin çalışacağı kompost ve solucan gübre tesisi açtı.

Belediyeden Kompost ve Solucan Gübre Tesisi ile Engellilere İş Kapısı, System.String[]
İzmir'in Buca Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak bünyesinde sadece zihinsel ve ruhsal engellilerin çalışacağı kompost ve solucan gübre tesisi açtı.

Türkiye'de ilk kez sadece zihinsel ve ruhsal engellilerin çalışacağı Buca Belediyesi Kompost ve Solucan Gübre Tesisi törenle açıldı. Açılış töreni öncesinde tesiste çalışacak zihinsel engelli Metin Özkan rap gösterisi sundu. Ardından bedensel engelli dans şampiyonu Sinem Öztürk ve Zehra Kosova yaptıkları gösterileri ile töreni renklendirdi.

"Bugün başka bir gururu yaşıyorum"

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, farklı bir açılış heyecanı yaşadıklarını belirterek, "Buca'nın çok bereketli toprakları var, verimsiz duran tesisler var, pazar yoğunluğumuzdan dolayı çok atığımız var. Bunlar nasıl katma değerli hale getirilebilirdi diye düşündük. Türkiye'de solucan gübre tesisi örneği çok var ama 'bir ilki nasıl başarırız' dedik. Bu katma değer sağlanırken sadece engelli kardeşlerimizin üretimi sağladığı bir yapı organize ettik. Bu iş bizim için çok anlamlıydı. Emekler büyük, çok uğraşıldı. Harika bir alan oldu. Bizim çöp olarak gördüğümüz şeyleri bu değerli insanlar ülke için en önemli malzeme haline getirecekler. Bu yüzden ben bugün başka bir gururu yaşıyorum" dedi.

Bu emaneti zihinsel engelli vatandaşlara devredeceklerini ifade eden Başkan Piriştina, "Buradaki kardeşlerim yani bu tesisin patronları harıl harıl çalışacaklar, bizler için üretecekler. Biz de o gübreleri yetiştirdiğimiz bitkilere kullanırken onlara teşekkür edeceğiz. Bugün üretimin ilk etabı başlayacak. Çok sıkı çalışmanız lazım ama siz zaten gerekeni yapacaksınız, size çok güveniyoruz. Bu tesis size, bize, Buca'ya çok yakışacak" diye konuştu.

EGETEKO Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yenici de hem çevreci hem sosyal bir projenin açılışının yapıldığını, umudun kapılarının açıldığını söyledi. Yenici, Buca Belediyesi, EGETEKO, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü ve İŞKUR'un katkılarıyla kurulan tesiste çalışacak engelli gençlerin yepyeni bir hayata atılacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından EGETEKO Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yenici, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya teşekkür plaketi sundu. Daha sonra çalışma hayatına katılmadan önce Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi ve Buca Halk Eğitim Merkezi ortaklığında düzenlenen tarım kursuna katılarak sertifikalarını alan engelliler, törene katılan heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından heyet ve çalışanlar birlikte tesisi gezdi.

Tesisin açılışına Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, CHP il ve ilçe yöneticileri, EGETEKO Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yenici ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tesiste neler var?

Yaklaşık 9 bin 830 metrekare alana kurulu Buca Belediyesi Kompost ve Solucan Gübre Tesisi'nde Buca pazarlarından toplanan meyve sebze atıkları, dal atıkları, kağıt atıklar öncelikle kompost gübreye dönüştürülecek. Kompost gübre hem bu şekliyle kullanılacak hem de solucan çadırındaki 500 bin solucana besin olacak. Solucanların üretimiyle çıkan gübre de solucan gübresi olarak kullanılacak. Korumalı iş yeri niteliği taşıyan tesiste çalışacak 15 engelli vatandaş da, burada 5 yıl çalıştıktan sonra emeklilik hakkı kazanacak. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:20 Kaynak: İHA

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