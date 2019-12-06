Son Dakika Haberleri: Belediyeden "Kontağı çevirmeden önce kaputa vur" çağrısı
Son Dakika Güncel Belediyeden 'Kontağı çevirmeden önce kaputa vur' çağrısı - Son Dakika

Belediyeden "Kontağı çevirmeden önce kaputa vur" çağrısı

6 saat önce

Sinop Belediyesinden "Kontağı çevirmeden önce kaputa vur!

Belediyeden

Sinop Belediyesinden "Kontağı çevirmeden önce kaputa vur!" başlığıyla paylaşılan yazı ile kış aylarında araçların kaputuna sığınan kedilere dikkat çekildi.


Sinop Belediyesinden yapılan paylaşımda, "Kontağı çevirmeden önce kaputa vur! Soğuk havalarda aracınızı çalıştırmadan önce lütfen kaputa vurun, minik dostlarımız soğuktan korunmak için aracınızın motoruna girmiş olabilir" ifadeleri kullanıldı. Bu düşünceli paylaşımı, sosyal medyada Sinoplu vatandaşlardan ve hayvanseverlerden beğeni topladı.


Vatandaşlar, "Bu paylaşımın belediye üzerinden yapılması, konunun tüm vatandaşlara ulaşmasında büyük rol oynar. Bu konuda belediyemizi tebrik ediyoruz, çok düşünceli bir hareket yaptılar" dediler. - SİNOP

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
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