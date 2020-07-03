Belediyeden Konyaaltı Sahili'ni işgal ettiği öne sürülen işletmelere 3 gün süre - Son Dakika

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'ndeki işletmelerde, kıyı kanununa aykırı olduğu öne sürülen yapıların kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi ihtarda bulundu. Duruma tepki gösteren işletme sahipleri ile belediye yetkilileri arasında tartışma yaşandı. İhtarda bulunulan yapıların kaldırılması için 3 gün süre verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bulunan 33 işletmedeki kıyı kanununa ve mavi bayrak esaslarına aykırı olduğu öne sürülen loca, yürüyüş yollarındaki yapıların kaldırılması için işletmelere ihtarda bulundu. Sahildeki Olbia Meydanı'nda toplanan belediye yetkilileri, zabıta ve polis ekipleri işletmeleri tek tek denetledi. Duruma tepki gösteren işletme sahipleri ile belediye yetkilileri arasında tartışma çıktı. İşletme sahipleri durumun siyasi olduğunu, işletmelerinde kanuna aykırı bir durum olmadığını öne sürüp, karardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.
Belediyenin işletmelere değil sahildeki seyyar satıcılara müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Konyaaltı Plaj ve Kafe İşletmeleri İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Özer, "Biz burada işgalci değiliz. Kullandığımız alanları resmiyete kavuşturmak için Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile görüşmeye devam ediyoruz. İşgalci görünüyorsak işletmeleri kapatmaya hazırız. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i, buradaki güzelliği görmesi için davet ediyoruz. Esnaf olarak hakkımızdaki her türlü olumsuz söylem ve eylemlerin konsantrasyonumuzu bozmasına müsaade etmeden çıkan olumsuz haberlere rağmen Antalya'ya daha iyi hizmet anlayışına odaklanıp yolumuza devam ettik. Tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemiz ve pandemi dönemi olmasına rağmen bu yıl vatandaşları içeri dar yerlere kapatmaya çalışıyorlar. Belediyeden bizlerle uğraşmalarını değil, şu ortada dolaşan, midyeci, mısırcı, simitçi, çekirdekçi ve ellerinde poşetlerde sahildeki vatandaşlara alkol satmaya çalışanlarla uğraşmalarını istiyoruz" diye konuştu.