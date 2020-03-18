Belediyeden korona virüsü için dikkat çeken çalışmalar - Son Dakika

Bayburt Belediyesi ekiplerince vatandaşların yoğun kullandığı bölgelere dezenfekte çalışmaları yapıldı.



MHP'li Bayburt Belediyesi, korona virüsüne karşı il genelinde toplu yaşam merkezleri olan otogarlar, kültür merkezleri, belediye tesisleri, camiler ve toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken; virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerini de yoğunlaştırdı.



Kamuya açık tüm alanlar belediye ekipleri tarafından titizlikle dezenfekte ediliyor. Her türlü teknik imkana sahip olan ekiplerin mücadeleye 7/24 devam edeceği belirtildi. - BAYBURT