Belediyeden korona virüsü için dikkat çeken çalışmalar - Son Dakika
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Belediyeden korona virüsü için dikkat çeken çalışmalar

6 saat önce

Bayburt Belediyesi ekiplerince vatandaşların yoğun kullandığı bölgelere dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Belediyeden korona virüsü için dikkat çeken çalışmalar, System.String[]

Bayburt Belediyesi ekiplerince vatandaşların yoğun kullandığı bölgelere dezenfekte çalışmaları yapıldı.


MHP'li Bayburt Belediyesi, korona virüsüne karşı il genelinde toplu yaşam merkezleri olan otogarlar, kültür merkezleri, belediye tesisleri, camiler ve toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken; virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerini de yoğunlaştırdı.


Kamuya açık tüm alanlar belediye ekipleri tarafından titizlikle dezenfekte ediliyor. Her türlü teknik imkana sahip olan ekiplerin mücadeleye 7/24 devam edeceği belirtildi. - BAYBURT

Bayburt, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:57 Kaynak: İHA

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