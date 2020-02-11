Belediyeden kovulunca kendisini yakan işçi: İkizlerime mama alamıyorum - Son Dakika

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'ndeki işine tazminatsız olarak son verilince üzerine benzin döküp, kendisini yakan Ahmet Şenol Bakır (32), "Bizi çıkarıp yerimize işçi alacaklarını söylediler. Şimdi ikiz bebeklerime mama ve bez alamıyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in özel kalem müdürünün şoförü olarak çalışırken, 'performans' bahanesiyle tazminatsız olarak kovulduğunu öne süren Ahmet Şenol Bakır, bunalıma girdi. Bakır, cumartesi günü, Tarsus Belediyesi önünde, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek, kendisini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin yangın tüpüyle müdahale ettiği Bakır'ın boynunda ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan Bakır, tedavisinin ardından taburcu oldu.

'ÇAREYİ KENDİMİ YAKMAKTA BULDUM'

İkiz bebeklerinin ve evinin ihtiyaçlarını karşılayamadığı için kendisini yaktığını belirten Bakır, "Kendimi neden Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde yakmadığımı soranları Allah'a havale ediyorum. Cebinde bir tren parası bile olmayan kişi, nasıl gidecek Büyükşehir Belediyesi'ne? Çaresizlik içinde ne yapabilirim? En son çareyi kendimi yakmakta buldum" diye konuştu.

Ev sahibinin Vahap Seçer'den vicdanlı çıktığını ve kendinden kira parası almadığını anlatan Ahmet Şenol Bakır, "Ev sahibim bile vicdana gelirken, Vahap Seçer vicdana gelmiyor. En azından tazminatımızı verseydi, güzel bir şekilde kovsaydı. Seçimden önce bizle toplantı yaptı ve işçilerle sorunlarının olmadığını söylediler. Seçimden 2 ay sonra ilk bizi çıkardı. Bizi çıkarıp yerimize işçi alacaklarını söyleyerek, 2 bin işçi kardeşimi işten attı. Şimdi ikiz bebeklerime mama ve bez alamıyorum" dedi.