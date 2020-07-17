Belediyeden kurban satış yeri ve kesim ücretleri hakkında açıklama - Son Dakika

Belediyeden kurban satış yeri ve kesim ücretleri hakkında açıklama

Bilecik Belediyesi tarafından kurban satış yeri ve kesim ücretleri hakkında vatandaşlara bilgilendirici açıklama yapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından kurban satış yeri ve kesim ücretleri hakkında vatandaşlara bilgilendirici açıklama yapıldı.

Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı


Açıklamada; Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi'nde hazırlanan kurban satış alanında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde vatandaşlarımız ve esnafın kurban alım ve satış işlemini yapabileceği belirtildi. Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2020 Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kararlar hakkında bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:


"Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız kurbanlarını sağlık şartlarına uygun şekilde, mülkiyeti kendilerine ait mekanlarda çevre temizliğinde ve hijyene dikkat ederek usulüne uygun kesebileceklerdir. Bilecik için kurban kesim yeri Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi Cevahir Caddesi No: 10'un karşısında bulunan boş arazi hazırlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Kurban Hizmetleri Komisyonunun olumlu görüşü üzerine; kesimhanelerde gerçekleştirilecek kesim ücretleri için kesimhane yetkililerinin İl Müftülüğü'ne yatırmaları gereken ücretler için, 1 ile 10 büyükbaş olan yerlerde 250 TL, 11 ile 25 arasındaki büyükbaş olan yerlerde 500 TL, 26 ile 50 büyükbaş olan yerler için 750 TL, 51 ile 100 büyükbaş olan yerlere bin 250 TL ve 100 büyükbaştan fazla kesim yapılacak yerler için ise bin 500 TL yatırılması gerekmektedir. Ayrıca küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 10 TL ücret ödenmesi karşılığında kesim izni alınabileceği belirtilmiştir."


Öte yandan Bilecik Belediyesi Mezbahası'nın özel işletme bünyesinde faaliyet gösterdiği için kesim ücretinin söz konusu işletme tarafından belirlendiği bilgisi verildi. - BİLECİK

Ertuğrulgazi Mahallesi, Sağlık Bakanlığı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediyeden kurban satış yeri ve kesim ücretleri hakkında açıklama - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 16:34 Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
16:34
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 18:54:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediyeden kurban satış yeri ve kesim ücretleri hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]