Son Dakika Haberleri: Belediyeden lise öğrencilerine Bosna Hersek gezisi
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Belediyeden lise öğrencilerine Bosna Hersek gezisi

1 saat önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, okullarında derece yapan lise öğrencilerini, Bosna Hersek gezisiyle ödüllendirecek.

Belediyeden lise öğrencilerine Bosna Hersek gezisi, System.String[]

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, okullarında derece yapan lise öğrencilerini, Bosna Hersek gezisiyle ödüllendirecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi arasında bir önceki eğitim öğretim yılı imzalanan protokol kapsamında, okullarında dereceye giren 138 öğrenci Bosna Hersek'e gidecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, cumartesi günü gerçekleştirilecek ziyaret öncesi düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılarak, eğitimi çok önemsediklerini belirtti.

Eğitime verdikleri destek ve yaptıkları okul, kütüphane ve çeşitli eğitim birimleriyle ilgili bilgi veren Tahmazoğlu, okullarında başarı gösteren öğrencileri daha önce umre ile ödüllendirdiklerini hatırlattı.

Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Okullarında birinci, ikinci ve üçüncü olan lise öğrencilerine daha önce hep bilgisayar dağıtıyorduk. Ancak bu defa farklı bir uygulama yaptık. Daha önce okullarında başarılı olup dereceye giren 360 öğrenciyi umreye gönderdik. Bu defa öğrencilerimizi ecdat toprakları olan Bosna Hersek ziyaretiyle ödüllendirelim dedik. Bosna Hersek, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilen ecdat toprakları. Oraya gittiğinizde sanki Türkiye'deki herhangi bir şehirdesiniz. Orada ecdadımızın yaptığı birçok eser bulunuyor. Oraları görüp tarihimize sahip çıkmalıyız."

Bosna Hersek'e gidecekleri için oldukça heyecanlı olan öğrenciler, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Bize böyle bir imkan sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz. Onun sayesinde ilk defa yurt dışına çıkacağız. Ecdat toprağı olan Bosna Hersek'e gidiyoruz." açıklamasında bulundular.

Geçen eğitim-öğretim yılında başarı gösteren öğrencilerin katılacağı gezinin 4 gün süreceği belirtildi.

Bosna - Hersek, Gaziantep, Şahinbey, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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