Belediyeden Meslek Edindirme Kursu

Şahinbey Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu Gaziantep Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında belediyenin sosyal tesislerinde bin 695 kişiye meslek edindirme kursu açılacak.

Şahinbey Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu Gaziantep Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında belediyenin sosyal tesislerinde bin 695 kişiye meslek edindirme kursu açılacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 sosyal tesiste bin 695 kursiyere meslek edindirme eğitimi verilerek, 25 lira ücret ödenecek.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurslara katılan kursiyerlerin meslek sahibi olabilmeleri için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.



Protokol çerçevesinde 20 sosyal tesiste, bin 695 kursiyere, 25 farklı branşta meslek edindirme eğitimi verileceğini anımsatan Tahmazoğlu, "Bir kişiye meslek öğretmek ve onun belgesini vermek beni ayrıca mutlu ediyor. Başkanımızın, AK Parti hükümetinin ve belediyelerin amacı, vatandaşımızı iş sahibi yaparak hayatını kolaylaştırıp, mutlu hale getirmek. Bütün çalışmaların temelinde bu var ve bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Siraç Ekin de kentin şartlarına ve iş gücüne bakarak mesleki eğitim düzenlediklerini belirterek, anlamlı bir çalışmaya imza attıklarını kaydetti.

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