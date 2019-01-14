Belediyeden Minik Öğrenciye Ahşap Kuş Yuvası

Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
, soğukta üşüyen kuşlar için yaptığı karton kutudan yuvayı sosyal medyada paylaşan 8 yaşındaki Eyşan Nisa Başar'a, ahşap kuş yuvası hediye etti.
Bağcılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bağcılar Anafartalar İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Eyşan Nisa Başar'ın evinde de kuş beslediği, soğuk havada diğer kuşların üşümemesi için karton kutudan bir yuva yapıp okulunun bahçesine koyduğu belirtildi.
Teneffüslerde kuşlara ekmek kırıntıları bırakan Başar'ın, sesini duyurmak için karton kutudan yaptığı yuvanın fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Eyşan'ın çağrısını Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı duydu. Başkan Çağırıcı, bir gün sonra minik Eyşan'a okulda sürpriz yaptı. Yanında götürdüğü ahşap kuş yuvasını Eyşan'a hediye eden Çağırıcı, 'Minik yüreğiyle kuşları düşünerek böyle bir girişimde bulunan Eyşan'ı tebrik ediyorum. Fotoğrafını görünce çok etkilendim. Kızımız bu yaptığıyla insanlar kadar diğer canlıların da hayatımızda yeri olduğunu, onları da düşünmemiz gerektiğini bize bir kez daha hatırlattı. Kendisinin bu hareketi herkese örnek olsun.' dedi."
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu anlamlı hediye karşısında çok sevinen Eyşan, 'Benim evde 'Cici Kuş' isimli muhabbet kuşum var. Onun yeri çok sıcak ve rahat içinde yaşıyor. Ancak dışarıdaki kuşlar soğukta üşüyorlar. Ben de onlar bundan etkilenmesin diye yuva yaptım. Ancak kartondan yaptığım yuva yağmura dayanamadı. Bu dayanıklı yuva çok iyi oldu. Başkanımız Lokman amcaya çok teşekkür ediyorum.' diye konuştu. Eyşan daha sonra ahşap yuvayı okul bahçesinde bulunan bir ağacın dalına asarak kuşlar için yaşam alanı oluşturdu."