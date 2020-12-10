Belediyeden mıntıka temizliği - Son Dakika

Belediyeden mıntıka temizliği
10.12.2020 11:58
Bilecik Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde bazı mahallelerde mıntıka temizliği yapıldı.
Bilecik Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde bazı mahallelerde mıntıka temizliği yapıldı.
Başta sokak ve cadde temizliği olmak üzere yıkama çalışmaları, ot temizliği ve mıntıka temizliği gibi birçok başlıkta çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok hizmeti gerçekleştiriyor. Refüj, park ve bahçeler, dinlenme ve eğlence alanları, okul ve kurum bahçelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde birçok mahallede mıntıka temizliği yapmıştı. Ekipler bu sefer Pelitözü Mahallesi ve Tavşantepe mevkiinde mıntıka temizliği çalışmalarını gerçekleştirdi. - BİLECİK
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