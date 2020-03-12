Belediyeden muhtarlara eğitim - Son Dakika
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Belediyeden muhtarlara eğitim

6 saat önce

Adıyaman'daki mahalle muhtarlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, muhtarlara çeşitli dallarda eğitimler verilmesini sağladı.

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Adıyaman'daki mahalle muhtarlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, muhtarlara çeşitli dallarda eğitimler verilmesini sağladı.


Gerçekleştirilen eğitim programı hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Adıyaman Üniversitesi ile yaptığımız işbirliğiyle ilimizde bulunan mahalle muhtarlarımıza yönelik eğitimlere başlamış bulunuyoruz. Gerçekleştirilecek olan program çerçevesinde, şehir planlaması, iletişim, protokol kuralları, resmi yazışmalar, arşivleme, bilgisayar ve yerel yönetimler konularında eğitimler alacak olan muhtarlarımıza bu olanağı sağlayan üniversite yönetimimize ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


4 hafta sürecek olan eğitim programına katılan muhtarlar da gerçekleştirilen eğitim programına öncülük eden Adıyaman Belediyesi yöneticilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:16 Kaynak: İHA
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