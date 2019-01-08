Belediyeden Öğrencilere Destek

Seminer Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

İlk ve ortaöğretim öğrencilerine Birey, Aile, Kurum Danışmanı ve İletişim Uzmanı Emel Algül tarafından sınav başarısını olumlu etkileyecek motivasyon teknikleriyle ilgili bir takım bilgiler aktarıldı.

Öğrencilerin ilk olarak birey olduklarının farkına varmaları ve sorumluluklarının bilincinde olmalarının gerektiğini belirten Algül, kişinin karar verebilme yetisine ulaşmış olmasının kişisel başarılarında önemli bir rol oynadığını söyledi. Algül açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Kişi daha çok birey olma öncesindeki durumu anlatır. Birey olmak daha çok kendin olmakla kendini tanımayla, kararlarını kendin verebilmeyle alakalıdır. Karar verebilmek sorumluluk sahibi olmak demektir. Çevrenizdeki kişiler sizden sorumluyken artık kendi hayatınızın bilincinde olarak yolunuza devam edeceksiniz. Bir işi ismen yapmak var bir de o işle Mevlana'nın dediği gibi hal olmak yani o işle bir olmak vardır. Yaşamda böyle bir şeydir. Anne karnından itibaren bir takım kavramlar öğretilir ve o kavramlara yönelik zihinde bir çerçeve çizilir. Bu durum ders çalışma içinde böyledir ve çizdiğimiz çerçeveler doğrultusunda hayata devam edilir."