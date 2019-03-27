Son Dakika Haberleri: Belediyeden Öğrencilere Ücretsiz Kitap

Belediyeden Öğrencilere Ücretsiz Kitap

1 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesislerde eğitim gören öğrencilere 50 bin ücretsiz kitap dağıttı.

Belediyeden Öğrencilere Ücretsiz Kitap, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesislerde eğitim gören öğrencilere 50 bin ücretsiz kitap dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, Yaşar Torun Gençlik Merkezinde kitap ve test dağıtımı yaptı.

Başkan Tahmazoğlu, dağıtım öncesinde öğrencilerle sohbet ederek, eğitimlerini tamamlayıp ülkeye faydalı bireyler olmalarını istedi.

Tahmazoğlu, öğrencilerin kendilerine verilen imkanları iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Şu anda 189 sosyal tesisimiz ve gençlik merkezimiz var. Bu tesislerimizde üniversiteye hazırlanan 3 bin öğrencimiz eğitim görüyor. Bunun yanı sıra liselerde okuyan toplamda 5 bin öğrencimizin her birine 10'ar kaynak kitap hediye ediyoruz. Şuan 50 bin kitap getirerek öğrencilerimize dağıtımını başlattık. Bu vesileyle öğrencilerimiz, bu alanlarla ilgili kendilerini daha da geliştirme imkanı bulacak. Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kitaplardan dolayı mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler ise Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Torun, Şahinbey, Güncel
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