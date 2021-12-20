Belediyeden öğrencilere YKS semineri - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) seminerleri düzenlenmeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her hafta ilçede bulunan bir okulda düzenlenecek seminerlerin ilki Rotary Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Yüreğir Belediyesinde görevli Uzman Psikolog Nur Aydoğan ile Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman Melisa Kesti tarafından verilen seminerde, sınav kaygısı, yaşanabilecek zihinsel duygusal fiziksel belirtiler, problem çözme becerisi, kaygıyı yönetme, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirme konularında interaktif uygulamalar gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gençlere üniversite yolunda rehberlik etmek, başarılarına destek olmak ve sınav kaygılarını en aza indirmek amacıyla okul seminerlerini başlattıklarını kaydetti.