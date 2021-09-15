Belediyeden okullarda dezenfekte çalışması - Son Dakika

Ortak Kullanım Alanları

Tam zamanlı eğitimin başlamasıyla birlikte uzun süredir boş kalan okullarda sınıfları öğrenciler doldurdu. Kırıkkale Belediyesi ekipleri de yeni eğitim öğretim yılında da korana virüse karşı sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına hız kazandırarak devam ediyor. Okulların sınıf, tuvalet, kantin, kütüphane ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler hem öğrenciler hem de eğitimcilerin sağlığını öncelik vererek çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrenci ve Öğretmenlerin Sağlığını Korumak Öncelik

Önceki yıllarda olduğu gibi her eğitim ve öğretim yılında okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdiklerini belirten Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, bu yılda öğrenciler ve eğitimcilerin sağlığını öncelikli tutarak dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti. Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır "Şehrimiz içerisindeki okullarda koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Çocuklarımızı salgından korumak için dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdık, bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bağlı ekiplerimiz ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Çocuklarımızın eğitimlerini aksatmadan sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda sürdürebilmesi için dezenfekte çalışmalarını belirli periyotta tüm imkanlarımızla sürdüreceğiz." dedi