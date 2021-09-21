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Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti - Son Dakika

Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti

21.09.2021 12:10
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti, System.String[]

Gemlik Belediyesi Uludağ Üniversitesi Hukuk ve Denizcilik Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin barınma sıkıntısını ortadan kaldırmak için uhdesindeki daireleri sembolik fiyatla onlara tahsis etti. Hiç kullanılmamış 21 daire çok cüzi fiyatla 84 öğrencinin barınma ihtiyacını karşılayacak. Encümen'den onay alınması durumunda dairelerin aylık kira bedelleri kişi başına 25 TL olacak.

Gemlik Belediyesi, üniversite öğrencilerine rahat nefes aldıracak ve barınma sorununun çözümüne katkı sunacak önemli bir çalışmaya imza atıyor. Bünyesindeki sosyal konutlarda bulunan 2+1 21 daireyi üniversite öğrencilerine tahsis edecek olan Gemlik Belediyesi, daireleri 25 lira gibi sembolik ücretle kiraya verecek. İlk kez üniversiteyi kazanan öğrencilere tahsis edilecek konutlarda kız öğrenciler öncelikli olacak. Bu çalışma ile Gemlik'te üniversite okuyacak 84 öğrenci barınma imkanına sahip olacak.

Belediye, sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti

"TALEP ÇOK OLURSA KIZ ÖĞRENCİLER ÖNCELİKLİ OLACAK"

Gemlik'te 2100 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu: "Bu sene bir sorun var. Öğrencilerin belediyemizden barınma ile ilgili ciddi talepleri var. Kız ve erkek öğrenci yurtlarımız tamamen dolmuş durumda. Üstelik Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un bölgemizde faaliyete geçmiş olması kiralık ev konusunda da öğrencilerimizin elini kolunu bağlıyor. Biz de belediye olarak bir parça da olsa merhem olabilir miyiz diye düşününce şunu gördük. 82 öğrencimizin barınma ihtiyacını çözebiliriz. Toplam 21 konutu onların kullanımına vereceğiz. Önceliklerimiz var. Talebin çok olması halinde kız öğrencileri öncelikli olacak. İlk defa kayıt yaptırmış olmaları gerekecek. Bu kriterler arasına giren öğrenciler arasında kura çekeceğiz."

Belediye, sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti

HER DAİREDE 4 ÖĞRENCİ KALACAK

Gemlik Belediyesi'nin öğrencilere yönelik barınma hizmetinden faydalanmak isteyenler 0505 181 57 88 numaralı Öğrenci Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirler. Her dairede 4 öğrencinin kalacağı öğrenildi.

Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti

Üniversite, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti - Son Dakika
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