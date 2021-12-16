Belediyeden, personele kişisel verilerin korunması hakkında eğitim - Son Dakika

Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim seminerinde yönetici ve veri işleyen personele bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verildi.

Menteşe Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde ayrıca, kişisel verilere ilişkin temel kavramlar, veri işleme şartları, açık rıza, veri sorumlusunun yükümlülükleri, yaptırımlar ve kişilerin hakları konularında ayrıntılı bilgiler anlatıldı.

Başta özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken usul ve esasların öneminde değinildiği eğitim seminerinde, kişisel verilerin korunması kanunun kapsamlarının ve yaptırımlarının genişletildiğine, kişisel bilgilerin özenle saklanması ve o kişinin rızası dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamasına dikkat çekildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kişisel verilerin korunmasının büyük önem arz ettiğini belirterek, "KVKK uyumlaştırma konusunun yasal zorunluluk haline gelmesi, bu kanun ile ilgili diğer mevzuatta cezai ve idari anlamda ağır yaptırımların söz konusu olması, konunun önemi nedeniyle belediyemiz bünyesinde yönetici ve veri işleyen personelimize eğitim verdik. Eğitim sayesinde, belediyemiz bünyesinde bu farkındalığın oluşturulmasını önemsiyoruz. Bu eğitimle beraber vatandaşımıza sunduğumuz hizmetlerde de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na dair usullerin eksiksiz uygulanmasını amaçlıyoruz." dedi.