Belediyeden sabahları sıcak çorba ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediyeden sabahları sıcak çorba ikramı - Son Dakika

Belediyeden sabahları sıcak çorba ikramı

6 saat önce

Sungurlu Belediyesi'nin büyük ilgi gören sabahları ücretsiz sıcak çorba servisi yeniden hizmete girdi.

Belediyeden sabahları sıcak çorba ikramı, System.String[]

Sungurlu Belediyesi'nin büyük ilgi gören sabahları ücretsiz sıcak çorba servisi yeniden hizmete girdi. İkramdan iş ve okula yetişme telaşıyla kahvaltı yapmadan evden çıkan vatandaş ve öğrenciler yararlanıyor.


Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde Sungurlulu öğrenci ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağıtılan sıcak çorbayla ısındı.


Sabahın erken saatlerinde çorba ikramının yapıldığı belediye otobüs durağına giden Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, " İlçe halkı belediyemizin bu hizmetinden bir hayli memnun. Özellikle sabah ilk derse yetişme telaşıyla kahvaltı yapma fırsatı bulamayanlar, yurtlar ya da öğrenci evlerinde kalan ve ev yemeklerinin tadını özleyen öğrencilerimiz için de bulunmaz bir fırsat sunuyor. Ev tipi sıcak çorbanın kokusu işe giden vatandaşları da cezbediyor. Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Sungurlu Belediyesi olarak ilçemize ve vatandaşlarımıza layıkıyla hizmet etmek için çalışıyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, kültürel, sanatsal ve sosyal projelere kadar geniş bir çerçevede hizmet sunuyoruz " dedi. - ÇORUM

Sungurlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin '41 Kart' uygulaması 30 bin ailenin dermanı oldu
Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi Balkondan atlayan genç kızı battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştılar Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi

Son Dakika Haberleri
16:28 Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
16:24 Kepez su sporlarının merkezi oldu - Son Dakika
16:23 Alanya ve Demre'de kapanan yollar açılıyor - Son Dakika
16:23 Halk Et'in ikinci mağazası Manavgat'ta açılıyor - Son Dakika
16:23 Pistten çıkan uçağın yolcuları Paris'e gitti - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 16:31:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediyeden sabahları sıcak çorba ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]