Belediyeden Sağlık Müdürlüğüne malzeme desteği - Son Dakika

Karabük Belediyesi tarafından Karabük İl Sağlık Müdürlüğüne maske, eldiven ve tulum gibi malzeme desteği verildi.



Karabük Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelesine aralıksız şekilde devam ediyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlı ve deterjanlı su ile şehri yıkmaya devam ederken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Karabük Garı'nı ve trenleri dezenfekte etti.



Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin talimatıyla satın alınan; maske, eldiven, tulum, ateş ölçme cihazı ve el dezenfektanı, Karabük Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Hemşiresi Şadıman Özdemir tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. - KARABÜK