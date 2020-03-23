Belediyeden sağlık personellerine ücretsiz servis - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi aldığı kararla, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü konusunda büyük bir özveri ortaya koyan sağlık çalışanları için özel ring servislerini uygulamaya koydu.



Adıyaman'daki sağlık çalışanları, Adıyaman Belediyesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda faaliyete geçirilen ring servislerden kimliklerini göstermek suretiyle ücretsiz yararlanabilecek.



Adıyaman Belediyesinden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan korona virüsü dolayısıyla büyük bir fedakarlık örneği ortaya koyarak gayretle çalışan tüm sağlık çalışanlarımız için sabah 07.00 ve akşam 16.00 saatlerinde, sadece onlara özel hizmet verecek olan ring servislerimizi hizmete koyduk. Her gün sabah Altınşehir ile 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, akşam da 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Altınşehir arasında hizmet verecek olan servislerimizden tüm sağlık çalışanlarımız personel kimlik kartlarını göstererek ücretsiz faydalanabilecek" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN