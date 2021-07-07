Belediyeden 'Sahne senin Kütahya' etkinliği - Son Dakika

Kütahya Belediyesi, şehirde yaşayan herkesin müzik yeteneklerini sergileyebilmeleri için belediye hizmet binası önüne sahne kurdu. 'Sahne senin Kütahya' sloganıyla başlayan etkinliklere katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.

'Sahne Senin Kütahya' sloganı ile Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan organizasyonda, Kütahyalı sanatçılar, her gün Kütahya Belediyesi Hizmet Binası önüne kurulan sahneye çıkarak hem yeteneklerini keşfedecekler hem de vatandaşların keyifli saatler geçirmelerine imkan sunacaklar.

İlki 5 Temmuz 2021 tarihinde başlayan 'Sahne Senin Kütahya' etkinliğine katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, pandemi dolayısıyla ara verilen bu tür etkinliklerin yeniden başladığını ve artarak devam edeceğini söyledi.

Başkan Işık, "Belediyemiz Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz, böyle bir imkanı sizlere sunduğu için. Belediyemizin önündeki bu güzel alanı, özellikle sizlerin de katılım yapacağı, isteyen herkesin buraya gelip dağarcığında ne varsa Kütahya ile paylaşabileceği bir ortam hazırladılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada program serbest olacak, ücretsiz olacak. İzleyenler gelecek hem izleyecek hem de alkışlayacaklar buradaki sanatçılarımızı. Amacımız şu; bu yeni normalleşme döneminde özellikle açık alanda hem hemşerilerimizin sağlığını koruyalım hem de uzun süredir özledikleri bu tür etkinleri bir taraftan başlatıp sizlerle buluşturalım. Burada eserlerini sergileyen kardeşlerimizde hem sahne tecrübesi kazansın hem de ileriye doğru kariyerlerini buna göre planlayıp planlamayacaklarını burada görsünler. Burada aldıkları alkışlara göre devam edeyim diyecekler. Bugün ilk programla başlıyoruz. Bundan sonrada iki aylık süre içerisinde devam edecek. Kütahya'mızın tüm yerel sanatçılarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katkılarını bekliyoruz hemşerilerimizin. Buraya çıkacak tüm sanatçılarımızı medeni cesaretlerinden dolayı kutluyorum. Hayırlı olsun, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Başkan Işık, konuşmasının ardından belediye binası önünde etkinliği takip eden vatandaşlarla bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Işık'ın konuşmasının ardından sahne alan Kütahyalı müzisyenler seslendirdikleri eserlerle, vatandaşları eğlendirdiler. - KÜTAHYA