Ankara Büyükşehir Belediyesinden, şehir şebekesine verilen ve musluklardan akan suyun temiz, kaliteli, içilebilir ve güvenli olduğu bildirildi.

Belediyeden şebeke suyuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada, eylül ayında yapılan fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler sonucunda Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından şehir şebekesine verilen içme ve kullanma suyunun dünya standartlarına uygun olduğu ifade edildi.

ASKİ laboratuvarlarında günlük bin 328 noktadan alınan numunelerin incelendiği, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün de ayrıca bin 600 noktadan numune aldığı kaydedilen açıklamada, şehir şebeke suyunun halk sağlığı açısından sürekli kontrol altında tutulduğu belirtildi.

"Depoları temizletin" uyarısı

Ev ya da apartmanlarda bulunan su depolarının düzenli olarak temizletilmesi gerektiği uyarısında bulunulan açıklamada, eskiyen boruların bakteri oluşumuna neden olabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçme ve kullanma suyunun temiz ve sağlıklı şekilde kullanıma sunulması için büyük bir titizlik içinde çalışılıyor. Su, kaynağı olan barajlardan alınarak arıtılmasına ve şehir şebekesine verilmesine kadar her aşamasında ayrı testlere tabi tutuluyor. Eylül ayı boyunca İvedik ve Pursaklar Arıtma Tesisleri çıkışından alınan su numunelerinde yapılan fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik kontrollerin tamamının TSE'ye uygunluğu bir kez daha kanıtlandı."

Başkentin farklı noktalarından alınan su numunelerinin akredite olan laboratuvarlarda; ABD, Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, TS266 standartları ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik çerçevesinde analiz edildiği bildirilen açıklamada, 1-30 Eylül tarihleri arasında raporlaştırılan su analiz sonuçlarına göre Başkentlilerin, musluklarından akan suyu güven içinde tükettikleri ifade edildi.