Belediyeden "Şeffaf Yönetim" Örneği

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde AK Parti'li Belediye Başkanı Turgut Özdem, 5 yıldır belediyenin gelir ve gider bütçesine ilişkin dökümü vatandaşların incelemesini sağlıyor.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde AK Parti'li Belediye Başkanı Turgut Özdem, 5 yıldır belediyenin gelir ve gider bütçesine ilişkin dökümü vatandaşların incelemesini sağlıyor.



Başkan Özdem, 2014 yılında belediye başkanlığına seçilmesinin ardından her yıl ocak ayında bir önceki yılın gelir ve gider bütçesini çıkararak, vatandaşlara dağıtıyor.



Özdem, AA muhabirine, vatandaşlarla çay içip, gelir gider bütçesini değerlendirdiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Vatandaşlarımıza, 'Bunu inceleyin, biz buradayız, varsa bir sorun gelin, biz de hesabını verelim' diyoruz. Biz bunu 5 yıldır yapıyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Bizim vatandaştan saklayacak, gizleyecek ya da onlardan çekindiğimiz bir konunun olmadığını gösteriyoruz. Bu konuda vatandaşların teveccühünü de görüyoruz."



Vatandaşların da uygulamadan memnun olduğunu aktaran Özdem, "Biz nereden ne kazandığımızı, nereye ne kadar harcadığımızı vatandaşa kalem kalem izah ediyoruz." diye konuştu.



İlçe sakinlerinden Enes Uzel de "Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. 5 yıldır Delice'de şeffaf belediyecilik örneği var. Başkanımız sürekli bizleri bilgilendiriyor. İlçemizde güzel işler ve yatırımlar oluyor." dedi.



Eczacı Hasan Alçakır da "Belediye Başkanımızı takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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