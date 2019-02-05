Son Dakika Haberleri: Belediyeden "Şeffaf Yönetim" Örneği

Belediyeden "Şeffaf Yönetim" Örneği

1 saat önce

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde AK Parti'li Belediye Başkanı Turgut Özdem, 5 yıldır belediyenin gelir ve gider bütçesine ilişkin dökümü vatandaşların incelemesini sağlıyor.

Belediyeden
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde AK Parti'li Belediye Başkanı Turgut Özdem, 5 yıldır belediyenin gelir ve gider bütçesine ilişkin dökümü vatandaşların incelemesini sağlıyor.

Başkan Özdem, 2014 yılında belediye başkanlığına seçilmesinin ardından her yıl ocak ayında bir önceki yılın gelir ve gider bütçesini çıkararak, vatandaşlara dağıtıyor.

Özdem, AA muhabirine, vatandaşlarla çay içip, gelir gider bütçesini değerlendirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımıza, 'Bunu inceleyin, biz buradayız, varsa bir sorun gelin, biz de hesabını verelim' diyoruz. Biz bunu 5 yıldır yapıyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Bizim vatandaştan saklayacak, gizleyecek ya da onlardan çekindiğimiz bir konunun olmadığını gösteriyoruz. Bu konuda vatandaşların teveccühünü de görüyoruz."

Vatandaşların da uygulamadan memnun olduğunu aktaran Özdem, "Biz nereden ne kazandığımızı, nereye ne kadar harcadığımızı vatandaşa kalem kalem izah ediyoruz." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Enes Uzel de "Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. 5 yıldır Delice'de şeffaf belediyecilik örneği var. Başkanımız sürekli bizleri bilgilendiriyor. İlçemizde güzel işler ve yatırımlar oluyor." dedi.

Eczacı Hasan Alçakır da "Belediye Başkanımızı takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:05 Kaynak: AA

Kırıkkale, Delice, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı

İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar Beykoz'da, Tartıştığı Sürücüyü Defalarca Bıçaklayan Caninin Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:09:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediyeden "Şeffaf Yönetim" Örneği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]