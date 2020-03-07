Belediyeden Şehit Recep Öncebe Camisi'ne çevre düzenlemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediyeden Şehit Recep Öncebe Camisi'ne çevre düzenlemesi - Son Dakika

Belediyeden Şehit Recep Öncebe Camisi'ne çevre düzenlemesi

10 dakika önce

Araban Belediyesi, hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan Şehit Recep Öncebe Camisi'nin avlusunda çevre düzenlemesi başlattı.

Belediyeden Şehit Recep Öncebe Camisi'ne çevre düzenlemesi, System.String[]

Araban Belediyesi, hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan Şehit Recep Öncebe Camisi'nin avlusunda çevre düzenlemesi başlattı.

Emirhaydar Mahallesi'nde 2017 yılında inşaatına başlanan ve iki ay önce ibadete açılan Şehit Recep Öncebe Camisi'nin avlusunda, Araban Belediyesi Fen İşleri ekiplerince kilitli parke taşı döşemesi ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

Emirhaydar Mahallesi Muhtarı Seydi Vakkas Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin aralıksız çalıştığını belirterek, camiyi yaptıran hayırseverlere ve düzenleme için Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya teşekkür etti.

Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:08 Kaynak: AA
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