Belediyeden sıra dışı virüs önlemi - Son Dakika

Belediyeden sıra dışı virüs önlemi

Pazara giren çıkan herkesi dezenfekte ettiler

KAHRAMANMARAŞ - Dünya çapında pandemi ilan edilen korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kahramanmaraş'ta semt pazarlarına giren çıkan tüm vatandaşları dezenfekte ediyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Karaziyaret Mahallesi Cuma Pazarı'na korona virüs salgınına rağmen önlem almadan gelen vatandaşları korumak adına tüm giriş çıkışlarında vatandaşları baştan aşağı dezenfekte etti.

El dezenfektanı ile birlikte vatandaşların pazar sepetlerini hatta geldikleri araçların dışını bile ilaçlayan belediye ekipleri, vatandaşların ayakkabılarını dahi dezenfekte ederek, sağduyu çağrısında bulundular.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren pazar esnafı, alınan tedbirler kapsamında seçme döneminin bittiğini, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarını ve maske ve el hijyenlerine toplum sağlığı için azami dikkat etmelerini istediler.