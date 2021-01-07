Belediyeden şirket personellerine toplu iş sözleşmesi
07.01.2021 10:23
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından 301 şirket personeli için 2 yıllık toplu iş sözleşmesi ve ek protokol imzalandı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından 301 şirket personeli için 2 yıllık toplu iş sözleşmesi ve ek protokol imzalandı.
Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav için emek veren çalışma arkadaşlarının yanında olduklarını ifade etti. Başkan Biçer " Temmuz 2020'de yüzde 33.29, Ocak 2021'de yüzde 41.57, Temmuz 2021'de yüzde 51.71, Ocak 2022'de yüzde 62.70 olmak üzere, yapılan sözleşme ile personelimiz 2 yılın sonunda toplam yüzde 62.70 zam alacaklardır. En düşük maaş ortalaması 3 bin 800 TL olacak dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek AK Parti'den ABD olaylarına ilişkin açıklama: Dünyaya verilebilecek en büyük zarardır Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü Direksiyon başında fenalaşan kanser hastası, aracını bırakmak istemedi Denizi olmayan kentte, mezralar arası ulaşımı denizaltı ile sağlıyorlar Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi