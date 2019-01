Belediyeden Soğuk Havada Sıcacık İkram

Turgutlu Belediyesi'nin İkram Çeşmesi, soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtacak sıcacık bir kap çorbayla hizmet vermeyi sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi'nin İkram Çeşmesi, soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtacak sıcacık bir kap çorbayla hizmet vermeyi sürdürüyor. Her Cuma günü farklı çorba akan çeşmenin daha çok vatandaşa ulaşmasını dileyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "İkram Çeşmemiz'in çorba ikramından tadan vatandaşlarımıza afiyet olsun" dedi.



Osmanlı'nın sebil geleneğinden gelen ve Turgutlu Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı İkram Çeşmesi, vatandaşlara çorba ikramına devam ediyor. Koza Pazarı yanı, Pazar Camii karşısında bulunan İkram Çeşmesi her Cuma günü 7'den 77'ye tüm vatandaşlara hizmet veriyor. Halka bir tas çorba dağıtarak, soğuk kış günlerinde de yanlarında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Bilindiği üzere İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı Aşevi ve Hayır Merkezimiz bünyesindeki İkram Çeşmesi, hemşerilerimizin büyük dikkatini çekti ve sağolsun vatandaşlarımız bu hizmetimizden de oldukça memnun oldu. Aşevi ve Hayır Merkezi'miz her gün yüzlerce ailemize sıcacık yemek ikramında bulunurken, yine aynı yardımlaşma düşüncesiyle İkram Çeşmesi'nden de özellikle bu soğuk havalarda mübarek Cuma günlerinde dışarıda bulunan vatandaşlarımıza çorba ikramlarımızı sürdüreceğiz. İkram Çeşmemiz'in bulunduğu yerden gelip geçen, çorba ikramımızdan tadarak bir hayır duasında bulunan vatandaşlarımıza afiyet olsun" diye konuştu. - MANİSA

