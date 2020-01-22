Belediyeden soğuk havada vatandaşların içini ısıtan ikram - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediyeden soğuk havada vatandaşların içini ısıtan ikram - Son Dakika

Belediyeden soğuk havada vatandaşların içini ısıtan ikram

10 dakika önce

Kocasinan Belediyesi tarafından kış aylarında üşüyen vatandaşlara mobil araçlarla salep, çorba ve şerbet dağıtılıyor.

Belediyeden soğuk havada vatandaşların içini ısıtan ikram, System.String[]

Kocasinan Belediyesi tarafından kış aylarında üşüyen vatandaşlara mobil araçlarla salep, çorba ve şerbet dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından Kayseri Devlet Hastanesi önünde konumlandırılan "ikram çeşmesi" hasta ve hasta yakınlarına haftanın her günü ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Portatif olarak taşınabilen çeşmeyle aynı zamanda insanların yoğun olduğu etkinlik alanlarında vatandaşlara hizmet veren belediye, kışın sıcak, yazın ise soğuk içecekler ikram ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ikram geleneğini en güzel şekilde sergilediklerini belirtti.

Soğuk kış günlerinde ikram edilen sıcak salep veya çorbanın vatandaş ve belediye arasında gönül bağı kurduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel lezzetleri Kocasinan'da yaşatıyoruz. Kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki ikram çeşmesiyle vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle sonbahar ve kış mevsiminde geleneksel bir lezzet olan salep ve sıcak çorba ikram ederken, ramazan ayında ise ramazan şerbetiyle Osmanlı geleneğimizi yaşatıyoruz. Ayrıca her sabah Hastane Caddesi'nde konumlandırdığımız mobil aracımız sayesinde hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramında bulunuyoruz."

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Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:46 Kaynak: AA
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