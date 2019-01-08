Belediyeden Sokak Hayvanlarına Mama

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede çetin geçen kış şartları nedeniyle yaban ve sokak hayvanlarının aç kalmaması için Kazdağları Hanlar mevkisinde çeşitli noktalara mama bıraktı.

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede çetin geçen kış şartları nedeniyle yaban ve sokak hayvanlarının aç kalmaması için Kazdağları Hanlar mevkisinde çeşitli noktalara mama bıraktı.



Ekipler, bölgedeki hayvanların beslenmesini sağlamak amacıyla 15 torba mamayı belli noktalara bıraktı. Karın üzerinde hasta bir de köpek bulan ekipler, uyuz olan ve ayağında tümör bulunan bu köpeği tedavi amaçlı belediyeye ait barınağa götürdü.



Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağı sorumlusu Korkmaz Küfrevi, şunları kaydetti:



"Belediye Başkanımızın talimatı üzerine her gün buraya bu köpekleri yemlemek için geleceğiz. Edremit belediyesi olarak bütün bu canlar için bütün imkanlarımızı harcayacağız. Şu anda bizim vazifemiz bu. Köpeklerin yaşaması için yakaladığımızı barınağa götürüyoruz, yakalayamadığımızı da buralarda besliyoruz. Günde 15 torba sadece bu hayvanları beslemek için dağıtıyoruz."



Edremit Belediyesi Zabıta Memuru Ulaş Ünsan ise belediye başkanının talimatıyla her gün bu hizmeti vereceklerini belirterek, "Ben de bir hayvan sever olarak başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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