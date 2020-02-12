Belediyeden sokak hayvanlarına yem desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediyeden sokak hayvanlarına yem desteği - Son Dakika

Belediyeden sokak hayvanlarına yem desteği

6 saat önce

Suluova Belediyesi sokak hayvanlarına yem takviyesi yaptı.

Belediyeden sokak hayvanlarına yem desteği, System.String[]

Suluova Belediyesi sokak hayvanlarına yem takviyesi yaptı.


Zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçe genelindeki etkili kar yağışı dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için daha önceden ilçenin belli yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına yem bıraktıklarını söyledi.


İnsanlık ve doğa için karın rahmet ve bereket olduğunu belirten Fatih Üçok, "Uzun zamandır ilçemize beklediğimiz kar, çok şükür yağdı. Kar rahmettir. Cenab-ı Allah Suluovamıza merhamet etti. Yağış isteyen toprak ve canlar için Suluovamızda şükürler olsun ki yoğun kar yağışı etkili oldu. Tabii, kar ile birlikte unutmamamız gereken bir başka husus var, o da sokak hayvanları. Suluova Belediyesi olarak önemsediğimiz, özellikle sokak hayvanlarımızın kış mevsiminde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yemlik noktaları oluşturmuştuk. Bugün de onlar için arkadaşlarımız beslenme noktalarına yemlerini dağıttık. Kar ile birlikte sokakta kalan canlılarımız hiç şüphesiz bize emanet. Emanete de hep birlikte Suluova Belediyesi olarak bakmaya çalışıyoruz" dedi.


Belediye ekipleri, araçlarla ilçenin belli yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına sokak hayvanları için yem bırakarak ağır kış şartlarını rahat geçirmelerine destek oldu. - AMASYA

Fatih Üçok, Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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