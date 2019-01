Belediyeden Sokakta Yaşayan Kanser Hastasına Şefkat Eli

Kanser hastası olduğu için çalışamayan ve uzun süredir sokakta yaşayan 56 yaşındaki Davut Gözütok, Kocaeli Büşükşehir Belediyesi Barınma Merkezine yerleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkez, kış aylarında soğukta kalan vatandaşlara hizmet veriyor.



Tedavi olmak için il dışından Kocaeli'ye gelen hasta ve refakatçilerini de ağırlayan merkezin misafirleri arasında hikayesi yürek burkan 56 yaşındaki kanser hastası Davut Gözütok da bulunuyor.



Ailesiyle 1987 yılında memleketi Erzurum'dan İstanbul'a göç eden Gözütok, burada yıllarca çeşitli işlerde çalıştı. Anne ve babasını kaybettikten sonra kanser hastalığını yakalanan, iş göremez hale gelince evini ve eşini de kaybeden Gözütok, sokaklarda yaşamaya başladı.



Tedavi olmak için Kocaeli'ye gelen ve burada otogarda, hastanelerin acil servisinde sabahlayan Gözütok'a devletin şefkat elini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uzattı. Evsizler ile il dışından gelen hasta ve yakınlarına hizmet veren barınma merkezine yerleştirilen Gözütok, sıcak bir yatağa kavuşmanın sevincini yaşıyor.



Günde 3 öğün sıcak yemek yiyen ve sağlık kontrolleri de düzenli olarak yapılan Gözütok, bir an önce sağlığına kavuşmak istiyor.



"Gecenin soğuğunu burada unuttum"



Davut Gözütok, yaptığı açıklamada, İstanbul'a ilk geldiğinde durumunun çok iyi olduğunu, temizlik işlerinde çalışarak geçimini sağladığını söyledi.



Her şey yolunda giderken bir gün kansere yakalandığını öğrendiğini ve o günden sonra hayatının değiştiğini dile getiren Gözütok, "Kanseri yenmek için tedaviye başladım. Işın tedavisi ve ardından kemoterapi gördüm. Bu süreç içerisinde ise eşim de beni terk etti." diye konuştu.



Gözütok, hastalığını yenmek için çok mücadele verdiğini anlatarak, "Tedavi sürecim devam ederken iş aradım ama bulamadım. Bir umut ile İstanbul'dan Kocaeli'ye geldim. Bu kentin gecesi çok soğuktu. İlk başta otogarda kaldım sonra hastanelerde kaldım. Bir gece sokakta kalırken, Kocaeli'de barınma merkezi olduğunu öğrendim. Buraya geldim ve şimdi sıcak bir yerde kalıyorum." ifadelerini kullandı.



"Burası için ilk başlarda tereddütlerim vardı. Nasıl bir yer olduğunu bilmediğim için ama gelince buranın düşündüğüm gibi bir yer olmadığını öğrendim." diyen Gözütok, şunları kaydetti:





"Burada yaşamaya başlayınca sıcak bir yuvaya kavuştum. 3 öğün sıcak yemek yiyorum. Gecenin soğuk olduğunu burada unuttum. Her şeyden önce burada kalmaya başlayınca insan olduğumu hatırladım. Şunu içtenlikle söylüyorum, burası harika bir yer. Devletimizden Allah razı olsun. Buranın en güzel yanı ev gibi olması. Buraya geldikten sonra barınma merkezi olduğunu unutuyorsun. Aile ortamı gibi bir yer burası. Ailenin kabul etmeyeceği şeyler burada da kabul edilmiyor. Allah devletimizden ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden razı olsun."

