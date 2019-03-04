Son Dakika Haberleri: Belediyeden 'Su Depolarınızı Temizleyin' Uyarısı

Belediyeden 'Su Depolarınızı Temizleyin' Uyarısı

1 saat önce

Hakkari Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, içme suyu arızalarından dolayı abonelerin depolarını temizlemesi uyarısında bulundu.

Belediyeden 'Su Depolarınızı Temizleyin' Uyarısı, System.String[]
Hakkari Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, içme suyu arızalarından dolayı abonelerin depolarını temizlemesi uyarısında bulundu.

Hakkari Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Son günlerde bazı mahallerde gelen şikayetlerde içme suyunun çamur aktığı ifade ediliyor. İçme suyu arızasından dolayı ilk etapta içme suyu bu şekilde akıyordu ve bu konuda vatandaşlarımıza da gerekli bilgilendirmeyi yapmıştık. Suları bulanık veya çamurlu akan abonelerimizin, su depolarını temizlenmesi gerekiyor. Kentte gelen içme suyu berrak akıyor ve hiçbir sorun yoktur. Abonelerimizin depolarını temizlemesi halinde bu sorun ortadan kalkacaktır" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:11 Kaynak: İHA

Hakkari Belediye Başkanlığı, Güncel
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