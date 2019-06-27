Son Dakika Haberleri: Belediyeden Suriyeli işçi açıklaması
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Belediyeden Suriyeli işçi açıklaması

43 dakika önce

Kilis Belediyesi tarafından herhangi bir şekilde Suriyeli işçi alımı ve istihdamı yapılmadığı bildirildi.

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Kilis Belediyesi tarafından herhangi bir şekilde Suriyeli işçi alımı ve istihdamı yapılmadığı bildirildi.

Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin Suriyeli işçi aldığı yönündeki haberler tamamen asılsız, mesnetsiz ve kulaktan duyma bilgilerden ibaret olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Belediyemiz tarafından konu hakkında yapılan araştırma neticesinde, Yardım ve Koordine Birimi Derneği ile İşsizlik ve Yoksullukla Mücadele Derneği arasında yapılan Suriyelilere iş ve eğitim imkanı sağlamakla ilgili geliştirilen bir proje kapsamında belediyemizin park ve bahçelerinde değerlendirilmek üzere iki günlük eğitim imkanı sağlandığı, Suriyelilerin işe alımıyla ilgili bilgilerin yanlış olduğu tespit edilmiştir.Belediyemiz tarafından da konuyla ilgili girişimlerde bulunularak Türk vatandaşlarının da aynı imkanlardan yararlanması için çalışmalar yapılmıştır" denildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:04 Kaynak: İHA
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