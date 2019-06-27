Belediyeden Suriyeli işçi açıklaması
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Kilis Belediyesi tarafından herhangi bir şekilde Suriyeli işçi alımı ve istihdamı yapılmadığı bildirildi.
Kilis Belediyesi tarafından herhangi bir şekilde Suriyeli işçi alımı ve istihdamı yapılmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:04 Kaynak: İHA
Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin Suriyeli işçi aldığı yönündeki haberler tamamen asılsız, mesnetsiz ve kulaktan duyma bilgilerden ibaret olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Belediyemiz tarafından konu hakkında yapılan araştırma neticesinde, Yardım ve Koordine Birimi Derneği ile İşsizlik ve Yoksullukla Mücadele Derneği arasında yapılan Suriyelilere iş ve eğitim imkanı sağlamakla ilgili geliştirilen bir proje kapsamında belediyemizin park ve bahçelerinde değerlendirilmek üzere iki günlük eğitim imkanı sağlandığı, Suriyelilerin işe alımıyla ilgili bilgilerin yanlış olduğu tespit edilmiştir.Belediyemiz tarafından da konuyla ilgili girişimlerde bulunularak Türk vatandaşlarının da aynı imkanlardan yararlanması için çalışmalar yapılmıştır" denildi. - KİLİS
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