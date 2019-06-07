Belediyeden Suriyeli öğrencilere trafik eğitimi

Battalgazi
Belediyesi tarafından sosyal uyum etkinliği kapsamında Suriyeli öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi ve Battalgazi Belediyesi'nin sosyal uyum etkinliği kapsamında Malatya
'da bulunan Suriyeli öğrencilere trafik kuralları konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, teorik bilgiler verilen çocuklar, daha sonra akülü araçlarla yapılan uygulamalı ders gördü.
Proje ekibinden Ece İlhan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder
'e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerin Desteklenmesi Projesi ile ve aynı zamanda Battalgazi Belediyesinin ortak çalışmasıyla Suriyeli öğrencilerimizi Battalgazi Belediyesi Trafik Parkı'na getirdik. Burada öncelikle trafik eğitimi verildi. Trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Daha sonra öğrencilerimizi akülü araçlarla trafik eğitim alanında tur attırdık. Suriyeli öğrencilerimizi topluma kazandırmak için bir adım atmış olduk."